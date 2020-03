Entroterra: 500 mila euro per i piccoli comuni

di Guido Ghersi

Piccoli Comuni e realtà dell’entroterra ligure potranno rifare il look ad aree e percorsi pedonali giardini e parchi urbani, percorsi ciclabili ed escursionistici, grazie ad un bando da 500 mila euro approvato, in questi giorni, dalla Regione Liguria e coperto con il fondo strategico. Le domande potranno essere presentate tra il 23 marzo e il 6 maggio, dai Comuni con meno di 5 mila abitanti o il cui territorio ricada interamente nell’entroterra che abbiano aderito al “Patto per lo sviluppo strategico del turismo”.

Questo il commento dell’Assessore Regionale al Turismo, Gianni Berrino : “Si tratta di un importante contributo per Comuni che rischiano di rimanere fuori dai circuiti turistici e che, con questo bando, aiutiamo a valorizzare perché vogliamo che la Liguria sia attrattiva ovunque, dalla costa all’entroterra e dai grandi centri alle piccole realtà>>.