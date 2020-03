Coronavirus: “Traghetto in quarantena, procedure ormai note”

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Ho partecipato, insieme ai rappresentanti della task force di Alisa e Asl3, alla riunione che si è svolta in Prefettura sul caso del traghetto attraccato da ieri sera a Genova, a seguito della comunicazione circa la positività al Covid-19 di un passeggero sbarcato alcuni giorni fa a Tunisi. Appena avuta comunicazione, ci siamo immediatamente attivati con gli uffici competenti del nostro sistema sanitario per effettuare le indagini epidemiologiche necessarie, collaborando con i referenti di Usmaf, la sanità marittima del ministero della Salute”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale al termine della riunione che si è svolta questa mattina in Prefettura.

“Si tratta di attività consolidate – ha aggiunto l’assessore Viale – svolte dai nostri uffici di Igiene e Prevenzione per consentire il contenimento della diffusione del virus sul territorio ligure. Anche per questa specifica situazione, verranno messe in atto le ormai note procedure previste di sorveglianza attiva in isolamento fiduciario obbligatorio. Ringrazio la Prefettura per l’importante ruolo svolto di coordinamento per questo caso specifico che vede coinvolte competenze diverse”, ha concluso Viale.