Chiavari: maltratta e picchia la madre, denunciato

Un uomo di 43 anni, abitante a Chiavari, ieri pomeriggio, ha avuto un dissidio con l’anziana madre convivente. E’ intervenuto un equipaggio della Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri che ha accertato come l’uomo, avesse posto in essere nel tempo, reiterate condotte offensive, vessatorie con percosse e minacce nei confronti della madre. Pertanto, al termine dei dovuti accertamenti il 43enne è stato deferito in stato di libertà per “maltrattamenti in famiglia”. La donna, riportava lesioni giudicate guaribili in pochi giorni e veniva informata dei centri anti violenza presenti nel territorio.