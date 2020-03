Chiavari: “Gianelli Campus”, lezioni online

Dal Consiglio di amministrazione del “Gianelli Campus” riceviamo e pubblichiamo

In attesa di tornare in aula, studenti e docenti del liceo scientifico “Gianelli Campus” stanno sperimentando in questi giorni le lezioni on line con l’obiettivo di avviare un proficuo dialogo didattico in questo periodo. I docenti dalla sede della scuola seguono la scansione dell’orario scolastico “normale”, proponendo agli studenti di collegarsi in videoconferenza per un confronto sugli argomenti affrontati nelle precedenti settimane e la possibilità di svolgere esercitazioni. I docenti svolgono la loro attività in un’aula virtuale, compresa educazione fisica, con la proposta di alcuni argomenti teorici sul corpo umano, riscuotendo l’interesse degli studenti. “È un’occasione molto importante – ha detto Daniela Loero, coordinatrice didattica del Gianelli – per mettere a punto questo sistema che ci consente di interrompere il percorso didattico. I docenti dimostrano la loro professionalità e gli studenti sono desiderosi di provare questo strumento “. L’iniziativa riguarda tutte le cinque classi del liceo.