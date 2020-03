Chiavari: detiene illegalmente due fucili, arrestato

A Chiavari, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri, dopo i dovuti accertamenti, scaturiti da un controllo domiciliare di iniziativa, nei confronti di detentori di armi, ha tratto in arresto obbligatorio in flagranza di reato, un 61 enne, abitante in quella cittadina.

Nei fatti, l’uomo, al termine dell’ispezione, è risultato custodire nella sua abitazione, senza una regolare denuncia di detenzione, due fucili da caccia, in apparenza funzionanti, uno dei quali, intestato alla defunta madre, mentre per il secondo, vi sono accertamenti in corso.

Armi sequestrate. L’ Autorità giudiziaria competente, convalidava l’arresto ed emetteva contestuale decreto di liberazione in attesa di convocazione di udienza a piede libero.