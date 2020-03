Angeno Barreca ha ricevuto dalla società Forest Intertec con sede a Aarhus in Danimarca l’incarico, quale Project Manager, per la costruzione di un parco eolico in Basilicata. Il progetto prevede una produzione di 50 Mw di potenza installata: L’incarico conferito a Barreca prevede anche il coordinamento del team di specialisti, gli approfondimenti dei problemi giuridico-amministrativi e finanziari, lo sviluppo delle relazionai necessarie a realizzare l’impianto.

Angiolino Barreca