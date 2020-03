Camogli: lo smart working va… all’asilo

Dall’Asilo Umberto I° riceviamo e pubblichiamo

Per ovviare a questo delicato e complesso momento vissuto da tutti noi, le maestre dell’Asilo Umberto I° con le educatrici del doposcuola di Smilevil nei locali dell’asilo facendo smart working, senza i loro meravigliosi bambini, hanno ideato un progetto di didattica a distanza denominato “Lontani ma vicini”.

Dall’asilo arriveranno via fb e via whatsapp suggerimenti pedagogici per passare questo tempo in maniera costruttiva come se fossimo tutti nelle nostre aule!

Seguiteci su pagina fb Asilo Umberto I Camogli e Smilevil nonché instagram di Smilevil scs onlus