Camogli: aperto l’albergo “Sea Arts” (‘Fornetto’)

Ultimato nel 2014, l’albergo di via Cuneo a Camogli è aperto. Per il momento per lavori: il rifacimento di una parte di pavimentazione nella zona esterna e la manutenzione straordinaria del giardino verticale effettuata da una nota azienda di Rapallo.

Le voci comunque danno per scontata l’apertura dell’albergo che all’inizio era stato battezzato “Sea Arts” e che i camoglini avevano ribattezzato “Fornetto”, prima che fosse stata decisa l’installazione del giardino verticale.

Se i lavori preludono all’apertura definitiva, Camogli potrà contare su 44 camere (comprese 4 suite, una per piano) ognuna con un proprio box a disposizione, a due passi dal lungomare. Non avrà ristorante, ma solo colazione.

Il ritardo nell’apertura aveva fatto supporre ad una trasformazione in alloggi, che tutti hanno sempre negato.