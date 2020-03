Una donna di circa sessant’anni è finita sotto l’Intercisty 657 Milano-Grosseto. Il decesso è stato istantaneo. Inutile l’arrivo del 118, vigili del fuoco, polizia ferroviaria e carabinieri. Il fatto alle 10.45 circa.

Indagini sono ancora in corso per accertare la dinamica dell’incidente. In pratica se si tratta di un gesto volontario o disgrazia. Il traffico ferroviario è stato sospeso nei due sensi. I treni hanno subito forti ritardi.