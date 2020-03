Virus: scuole, incomprensibile rebus senza fine

Prima una settimana senza lezioni. Al sabato l’annuncio della successiva riapertura a partire da lunedì. Il contrordine arriva domenica: le scuole riapriranno mercoledì. Da ieri sappiamo a determinate condizioni (disinfezioni) che avrebbero dovuto essere rese note fin dai primi giorni di chiusura.

Non entriamo nel merito dell’apertura o chiusura. Solo in quello di un’informazione assolutamente carente, incerta, che non tiene conto delle esigenze della famiglie.

Non solo, se la Regione avesse messo a punto il sistema di lezioni via Internet (per altro sbandierato ai tempi dell’isolamento di Portofino) le scuole avrebbero potuto chiudere tranquillamente sena creare danno agli allievi.