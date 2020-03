Virus: “Ministero impegnato a garantire i trasporti”

Dalla Segreteria del Sottosegretario Roberto Traversi riceviamo e pubblichiamo

“E’ fondamentale che l’Italia, in una fase delicata come quella in atto dettata dall’emergenza da Coronavirus, mostri unità e compattezza del Paese, delle istituzioni a tutti i livelli e del sistema produttivo, veicolando informazioni corrette e puntuali ai cittadini, agli operatori, come pure agli interlocutori istituzionali stranieri e ai mercati esteri. Ciò consentirebbe di evitare strumentalizzazioni e possibili politiche commerciali a nostro svantaggio da parte di Paesi terzi nell’adozione o annunci di limitazioni all’ingresso di certe merci, dietro motivazioni pretestuose e scientificamente non fondate.”. E’ quanto dichiara Roberto Traversi, sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, nel suo intervento alla presentazione del Piano straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy. “Come Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stiamo individuando misure che possano andare in parallelo con la piu’ ampia azione del Governo volta al sostegno del consumo, della domanda interna, dell’internazionalizzazione, considerata la rilevanza che ha l’export per il nostro Paese. Il nostro impegno a garantire i trasporti nonostante il momento di crisi, significa anche intervenire, in maniera urgente ma strutturale, per fronteggiare le grosse perdite che si stanno registrando, nei diversi settori, porti e marittimi, trasporto aereo, logistica e trasporto merci, trasporto pubblico locale e ferroviario. Ribadiamo inoltre – conclude Traversi – la nostra piena disponibilità a partecipare ancora più attivamente a missioni mirate e di sistema all’estero, in stretto raccordo con la Farnesina e con gli altri attori eventualmente interessati, ove venisse valutata l’opportunità di intensificare ulteriormente le azioni di outreach, anche per sostenere il Piano straordinario 2020 che si sta presentando oggi.