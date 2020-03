Recco: si spezza catena all’altalena, bimbo all’ospedale

Ha suscitato scalpore, tra nonni e genitori che frequentano i giardini e i giochi del lungomare di Recco, il fatto che si sia spezzato il perno di un’altalena con conseguente traumatica caduta del bambino che vi stava giocando. Trasportato in ospedale, fortunatamente non sono emerse particolari conseguenze.

Resta il fatto che non può essere il sindaco ad andare a verificare anche lo stato dei perni dei giochi; ogni assessore dovrebbe essere in grado di prevenire simili inconvenienti. Il fatto è stato giudicato gravemente da chi frequenta i giardini anche se l’opposizione sembra non averlo preso in considerazione.

Va detto che stamattina le maestranze del Comune sono intervenute a riparare la rottura e, si suppone, monitorare l’efficienza di tutti i giochi per la tranquillità di chi porta i propri figli o nipotini a giocare.