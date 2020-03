Recco: Serate gastronomiche, il nuovo calendario

Da Dimensione Riviera Promozioni, ufficio stampa e segreteria organizzativa, riceviamo e pubblichiamo

Il nuovo calendario delle Serate gastronomiche recchesi dal 10 marzo all’8 aprile

Grandi protagonisti le Cucine di strada più note d’Italia e piatti famosi delle Cucine del mondo

Viaggi a tavola di cultura gastronomica

Con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Recco, Camera di Commercio di Genova, Fipe Liguria, Confcommercio Genova e Fepag Genova. E la collaborazione Ascom delegazione di Recco, Civ Recco e Pro Loco Recco.

Sono state riprogrammate le prime due serate sospese per le cause note, portando la serata del ristorante Vitturin dedicata alle Olive ascolane Dop da domenica 1° marzo a domenica 5 aprile e la serata della Baracchetta di Biagio con la piada romagnola da mercoledì 4 marzo a mercoledì 8 aprile.

Le Serate Recchesi 2020

Il 1° ciclo “Grandi protagoniste le Cucine di strada più note d’Italia”

Serate in cui la Cucina di Strada ligure per eccellenza, la Focaccia di Recco, si fonde con le altre “cucine” creando menù affascinanti, coinvolgenti ed imperdibili che raccontano di storie, uomini e tradizioni con i prodotti che ci fanno conoscere i sapori e i porfumi dei territori da cui prendono origine.

– Martedì 10 marzo Da O Vittorio La Sicilia con l’Antica Focacceria San Francesco di Palermo

– Giovedì 12 marzo alla Storica Focacceria Manuelina dalla Calabria la N’duja di Spilinga

– Giovedì 19 marzo al Ristorante Da Lino il Mac’d Bra dal Piemonte con la famosa salsiccia di Bra

– Venerdì 20 marzo al Ristorante Alfredo il taco della Val di Fassa, ai piedi delle Dolomiti.

nuove date:

– Domenica 5 aprile al Ristorante Vitturin dalle Marche le Olive Ascolane ripiene Dop

– Mercoledì 8 aprile alla Baracchetta di Biagio la Piada romagnola.

Il 2° ciclo ” I piatti più famosi delle Cucine del mondo”

Il mondo è grande e pieno di culture e cucine, diverse le une dalle altre per sapori, profumi, colori, storie e tradizioni. Paesi lontani, anche lontanissimi, non facilissimi da visitare, conoscere ed assaporare. Domenica 22 marzo Ristorante Vitturin dalla Germania il 1° Oktoberfest in Italia.

– Martedì 24 marzo La Baracchetta di Biagio. La Cina e la sua storia millenaria.

– Giovedì 26 Ristorante Da Lino. La Spagna, paese da degustare.

– Martedì 31 marzo Ristorante Da O Vittorio. Il Giappone, dove la cucina è un’arte.

– Giovedì 2 aprile Ristorante Manuelina. Il Perù mucho gusto.

– Venerdì 3 aprile Ristorante Alfredo il Messico. Atzechi e Maya: dal mais nasce tutto.

Le Serate gastronomiche recchesi, le più famose d’Italia in ricordo di Gianni Carbone, storico ristoratore recchese.

Chiamate familiarmente “le serate”, hanno una storia lunga oltre quarant’anni, da quando nel 1976 i ristoratori recchesi riunitisi in gruppo, ad oggi sempre quelli, e precursori di un successo ripreso poi da tutta Italia, vararono per la prima volta le Serate gastronomiche. Le Serate recchesi 2020 continuano la scia iniziata lo scorso anno con due temi che faranno dei menù una vera esperienza gastronomica prima tra sapori perduti e prodotti riscoperti in un viaggio lungo l’Italia ed i suoi prodotti più tipici incontrando quegli uomini che ne hanno conservato e ne tramandano l’origine e la continuità e poi nel mondo scoprendo il fascino dei piatti più famosi delle cucina internazionale.

Omaggi eccezionali per le Serate 2020

Il bellissimo calice da vino timbrato “Serate gastronomiche recchesi” con impresso il bozzetto emblema della prima edizione 1976, per brindare anche a casa nel nome delle Serate gastronomiche recchesi. Maxi Card Special Gift. In collaborazione con Ascom delegazione di Recco, sconti speciali nelle attività commerciali associate al Civ Recco on Line.

