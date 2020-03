Recco: “Invasione Tir sull’Aurelia, volontari in azione”

La prossima notte i mezzi diretti al sud dovranno uscire obbligatoriamente a Nervi e percorrere l’Aurelia fino a Recco dove potranno rientrare in Autostrada. Ancor peggio la notte successiva: la via Aurelia nel Golfo Paradiso sarà percorsa sia dai mezzi diretti al Sud fatti uscire a Nervi sia, in senso opposto, i mezzi diretti al Nord saranno fatti uscire a Recco.

In altre cittadine, in caso di dirottamento del traffico dall’A-12 alla viabilità ordinaria, è stato proposto l’impiego della Protezione civile. Pensiamo che l’idea di impiegare forze di volontariato tra Nervi e Recco per controllare il traffico potrebbe essere una soluzione.