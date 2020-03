RASSEGNA STAMPA. Virus, un bollettino di guerra

Oggi, martedì 3 marzo, auguri a Marino. Mercati settimanali: Bogliasco, Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Santi protettori, per la peste: Sant’Albano (21 giugno). Parole: quarantena (periodo di 40 giorni; anticamente digiuno della Quaresima; segregazione di 40 giorni prescritta per persone affette da malattie contagiose; in seguito isolamento indipendentemente dal numero di giorni).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus, un bollettino di guerra: Rapallo: “La contagiata arrivata già mercoledì, operaio in quarantena”; “Chiude temporaneamente il Gran Caffé; “La città cerca di reagire, ma c’è meno gente in giro”; Aberghi raffica di cancellazioni. Asl 4 : sono 45 le persone monitorate; Generi di consumo in rialzo; “Imprese non è ancora allarme, Decisivi i prossimi giorni”; dispenser, scuole in affanno; Chiavari: persone in quarantena, i rifiuti sono speciali. Maltempo: Entella fuori dagli argini, esondato anche il Lavagna

Sestri Levante: bando premio Andersen, prorogati i termini. Casarza Ligure: telecamere collegate con Chiavari. Chiavari: Cinefilosofo, convenzione Comune-Comprensivo 2. Chiavari: la Asl 4 replica ai sindacati. Carasco: incendio in fabbrica che produce batterie.

Santa Margherita Ligure: Franco, storico barbiere compie 80 anni. Portofino: petizione parco, 500 firme in tre giorni.

Recco: A-12, nuove chiusure e rischio ingorghi. Recco: i totiani aprono point elettorale. Uscio: tre giorni di trekking riservato alle donne.