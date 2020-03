Rapallo: virus, la paura nasce anche dai silenzi

In tutto il Levante, ad oggi, una sola persona positiva arrivata da Piacenza a Rapallo. I timori delle persone sono alimentati da una pessima informazione. Le stesse autorità regionali non sembrano conoscere la realtà dei nostri centri dove le notizie si diffondono col passaparola prima che sui social. In tali casi l’ideale sarebbe informare immediatamente sulla situazione: “la signora è arrivata il tale giorno, non ha incontrato nessuno; ha chiamato un fabbro, i soldi con cui lo ha pagato sono ancora in possesso dell’artigiano. La donna è stata scoperta perché… etc etc.”.

Sui giornali locali, accanto ai titoli: “Boom di contagi, incubo nuovi focolai; raffica di voli cancellati verso l’Italia” (tutti fatti inconfutabili) non troviamo neppure una riga sui 44 levantesi usciti dalla quarantena indenni dopo una trasferta a Codogno.