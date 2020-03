Rapallo: svincolo Savoia, il sì con due astensioni

Su richiesta del consigliere Mauro Mele, in apertura di Consiglio comunale a Rapallo, il sindaco Carlo Bagnasco ha fatto una breve cronistoria del caso della donna piacentina arrivata a Rapallo che Alisa ha scoperto affetta dal coronavirus.

Quindi la pratica di svincolo parziale dell’ex hotel Savoia. L’ha illustrata dal punto di vista tecnico il dirigente, l’architetto Fabrizio Cantone; dal punto di vista giuridico il professor Mario Alberto Quaglia (sintesi, chiarezza, semplicità; un piacere ascoltarlo).

Ha quindi preso la parola il consigliere Mauro Mele (Pd), che forse non conosce la reale situazione del turismo, degli alberghi e dei lavoratori in essi impiegati; hotel costretti ad adeguarsi alle esigenze del turismo internazionale; che devono convivere con l’espansione delle case vacanza e B&B. Isabella De Benedetti (5 stelle), molto concreta, ha fatto il conto di vantaggi e svantaggi proponendo un ordine del giorno affinché i lavori nella case Erp di via Paxo (oneri aggiuntivi) possano essere iniziati assieme ai lavori del “condominio Savoia”.

Il professor Mario Alberto Quaglia

Sono seguiti gli interventi di Giorgio Tasso, Salvatore Brasey, Daniele Trucco, Eugenio Brasey, Alessandra Ferrara, Fabio Proietto.

Isabella De Benedetti

Il professor Quaglia ha risposto alle osservazioni della consigliera De Benedetti. Ha chiarito che la riqualificazione del Savoia, privato, può avvenire anche domani; i lavori nelle case di via Paxo, del Comune, devono seguire un altro più complesso iter.

Sono seguiti gli interventi del vicesindaco Pier Giorgio Brigati e del sindaco Carlo Bagnasco che ha ricordato come la strada del Savoia l’abbiano già percorsa l’Excelsior Palace e l’Europa e come l’accordo abbia posto fine a un contenzioso. Bagnasco ha ricordato come la città abbia richiamato imprenditori che investono circa venti milioni.

Pier Giorgio Brigati

Dichiarazioni di voto. Mauro Mele ha annunciato l’astensione; in rappresentanza dei loro gruppi, Giorgio Tasso, Salvatore Alongi e Alessandra Ferrara hanno annunciato il voto favorevole.

L’ordine del giorno presentato dalla consigliera De Benedetti ha ottenuto due soli voti a favore ed è stato quindi respinto. Dopo due ore e mezzo, lo svincolo parziale dell’ex hotel Savoia è stato approvato con l’astensione di Pd e 5 Stelle.

Se i lavori di un Consiglio comunale potessero essere recensiti come uno spettacolo, diremmo che l’intervento iniziale di Mele, che ha rispolverato perfino la rapallizzazione, non meritava la tanta attenzione dedicatagli dai membri della maggioranza; attenzione di cui Mele può ritenersi soddisfatto. (m.m.)