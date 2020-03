Rapallo: stasera sì allo svincolo parziale del Savoia

E’ come se uno chiedesse la licenza da taxista e gliela concedessero a patto che usi una carrozza a cavalli. Per quasi quarant’anni alcuni alberghi di Rapallo hanno chiesto lo svincolo perché non più idonei alle mutate esigenze della clientela internazionale.

Dopo la svincolo parziale degli alberghetti di via Gramsci, stasera il Consiglio comunale di Rapallo è chiamato a votare analoga operazione, prevista dal Puc, per l’ex albergo Savoia di proprietà delle famiglie Sangiovanni-Bancalari.

L’edificio che si affaccia su piazza 4 Novembre sarà trasformato in un hotel con 19 camere e un condominio con 19 appartamenti. A piano terra un ristorante ed esercizi commerciali. I lavori saranno affidarti a imprese locali. Il Comune otterrà, oltre agli oneri, 350.000 euro che saranno investiti nel restyling delle case di via Paxo.