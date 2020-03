Rapallo: raccolta differenziata, annullati distribuzione dei kit e avvio del servizio

Da Aprica srl riceviamo e pubblichiamo

Visto il decreto legge emanato del Consiglio dei Ministri negli scorsi

giorni “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019” e tutte le azioni di prevenzione in atto in queste settimane, in accordo con il Comune di Rapallo, si è ritenuto opportuno annullare gli appuntamenti di distribuzione kit per la raccolta differenziata, previsti per il 6 e 7 marzo e per il 13 e il 14 marzo, sui quali gli utenti hanno ricevuto apposita comunicazione; ciò comporta anche l’inevitabile posticipo dell’avvio del servizio porta a porta previsto il giorno 16 marzo in Via Ferrain, Via Canale e Via del Castellino.

La decisione è stata presa in ottica di salvaguardia della salute di tutti: dei cittadini di Rapallo e dei dipendenti di Aprica.

Le date annullate, verranno ripianificate nel mese di aprile, i cittadini saranno nuovamente informati sui prossimi appuntamenti, sulle nuove modalità di distribuzione e sull’avvio del servizio porta a porta.