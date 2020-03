Rapallo: il ritorno del polpo di Primi, finirà in quarantena

E’ tornato a Rapallo, restaurato nel laboratorio bolognese Morgini, il polpo bronzeo, opera dello scultore Italo Primi. Dovrà stare in quarantena in un magazzino, non certo per il coronavirus, bensì in attesa che terminino i lavori in piazza Pastene e venga ricostruita la fontana dove il polpo prenderà stabilmente alloggio.

In un primo tempo l’amministrazione comunale aveva pensato di esporlo in un giardino pubblico; il rischio vandalismi è però alto. Il restauro è costato 32.500 euro e non è il caso di correre inutili nuovi rischi.