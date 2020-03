Rapallo: i suggerimenti e il grazie dei cittadini al sindaco

Stamattina il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha fatto un giro in città per tastarne il polso; ossia riuscire a capire i timori e le speranze delle persone al tempo del coronavirus. Molti i suggerimenti ricevuti su come combattere il contagio e tanti i ringraziamenti per tenere alta l’attenzione. Il sindaco ha anche ricevuto nel suo ufficio una delegazione di commercianti. Il fatto è che risposte certe nessuno ne può dare o non ne sa dare. Basta vedere come la Regione ha gestito la chiusura delle scuole.