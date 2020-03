Lettere/ Parco di Portofino: “Lo vogliamo davvero nazionale?”

Da Mario Parodi in risposta ad Antonio Leverone*

Signor Leverone, da una parte deve essermi in qualche grato per averle dato modo, rispondendo alla mia lettera, di perorare la sua causa per un parco nazionale allargato a ventidue comuni. Molte belle teorie, ma molto fumose. Mentre avevo chiesto cose concrete. Rispetto la sua posizione, sicuramente più coerente di molti altri, ma mi trovo costretto a chiederle nuovamente perché non sentite anche l’opinione dei residenti in un parco. Non vi interessa capire l’opinione che si sono fatte queste persone che dal 1935 vivono nel parco di Portofino? Sono le stesse persone (loro e chi li ha preceduti) che hanno continuato a tenere in piedi questo territorio. Senza l’aiuto di nessuno. Tantomeno del parco che in altri tempi – allorquando i movimenti verdi erano più forti – hanno spesso infierito completamente a sproposito non permettendo ricostruzioni di baracche e ricoveri per gli attrezzi indispensabili per chi lavora in campagna con la scusa di “abusivismi edilizi”. Vietate le recinzioni contro i cinghiali, da attuarsi solo per i campi coltivati e con disposizioni ridicole (obbligatori i pali di legno!) che dopo due anni sono marci. Solo alcuni tristi esempi di come sono stati trattati i residenti. Regole oppressive e limitative per qualsiasi attività. Burocrazia alla grande. E nessun aiuto da nessuno a chi ha tolto pietre e alberi caduti dai sentieri dove poi passano allegramente i turisti a riempire di rifiuti ( soprattutto fazzolettini usati) strade e fasce. Io non credo di lamentarmi. Dico quello che è successo e succede. Ma il mio amico Aldo che si è visto vuotare il suo albero di aranci da escursionisti di passaggio, magari sì, si lamenta e credo abbia ragione. Come si lamentano a ragione i viticoltori del parco nazionale delle Cinque terre per i quintali di uva pregiata asportata dagli escursionisti. Gli escursionisti non hanno una patente da buoni o cattivi. Gli escursionisti ci sono e sono tanti. Possono passare e lasciare o passare e asportare. Personalmente mi sembra che siete voi a lamentarvi per paura di perdere un treno che “non passerà una seconda volta.” Volete fare un parco allargato puntando solo sul turismo? Potete provare a farlo. Siamo in democrazia. Ma almeno parlate con i residenti, dialogate con chi vive nel parco. Lo dico anche per voi, perché conoscere l’opinione degli abitanti può aiutarvi nel gestire un eventuale parco nazionale futuro. Credo siano stati fatti dei grossi errori nel passato. Per questo adesso vi dovete dare da fare per raccogliere firme. Se i parchi avessero funzionato bene ora non ci sarebbero tanti problemi ad allargare quello di Portofino. Sarebbe quasi automatico. Capire perché ci sono queste resistenze, può aiutarci. Tutti. E comunque aver puntato tutto sul turismo come è stato fatto in questi ultimi vent’anni in Liguria, non mi sembra sia stato un buon affare. Ne vediamo oggi il risultato. Conosco le parole del capo nativo americano che lei cita. Ma credo di conoscere anche il tanto lavoro di coloro che ci hanno preceduto su questo territorio. Ne possiamo vedere ancora oggi i segni sulle strade, le fasce, le case sul monte di Portofino e in tutta la Liguria, per citare solo la nostra regione che è stata venduta al turismo di massa. La gente che ci ha preceduto era abbastanza forte ed intelligente da non aver bisogno delle parole di un nativo americano perché quelle stesse parole se le portava dentro. Facevano parte di quel DNA che ormai oggi purtroppo siamo riusciti a perdere. Tant’è vero che i nostri giovani per svegliarsi si sono dovuti andare a trovare come punto di riferimento una ragazzina svedese.

Distinti saluti

* http://www.levantenews.it/index.php/2020/02/29/parco-di-portofino-le-ragioni-dellampliamento/