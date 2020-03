Coronavirus: emergenza lavoro, chieste risorse

Da Giada Campus, Responsabile ufficio stampa e relazioni esterne Uil Liguri, riceviamo e pubblichiamo



Ieri si è svolto un incontro tra Cgil Cisl Uil Genova e il Sindaco Marco Bucci per affrontare le conseguenze delle misure a contenimento del coronavirus sul mondo del lavoro. Tra le prime categorie ad essere penalizzate quella della ristorazione scolastica, dove le addette delle mense rischiano di non percepire la retribuzione, così come gli addetti del terzo settore in analoga situazione. Con il sindaco si è discusso degli appalti comunali che per effetto dell’ordinanza regionale sono fermi dal lavoro e in assenza di retribuzione. Il sindaco si è impegnato a convocare le organizzazioni sindacali confederali e le rispettive categorie coinvolte dicendosi disponibile, per quanto di competenza comunale, a cercare una soluzione verificandone la fattibilità. È evidente come questa situazione eccezionale imponga misure di supporto all’economia straordinarie, ed è per questo che Cgil Cisl Uil hanno chiesto un intervento al primo cittadino di questo Comune.



Igor Magni, Marco Granara, Mario Ghini sono segretari generali Cgil e Cisl Genova e segretario Uil Liguria