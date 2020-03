Camogli: piastrelle traballanti, un’interpellanza

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che la pavimentazione di Piazza Schiaffino e del primo tratto di marciapiede in direzione di Via XX Settembre, pur avendo l’amministrazione operato nel passato vari interventi per fissare le “piastre in movimento”, le stesse continuano a “muoversi” in numerosi punti della piazza al passaggio di pedoni. Ciò dimostra che gli interventi per fissare dette piastre non sono serviti nel tempo.

Interpella

per conoscere se si ritiene opportuno intervenire con urgenza in merito.