Camogli: “Carenza personale in Comune”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che negli ultimi anni, per pensionamento o per mobilità il personale del nostro Comune presenta carenze in molti settori, in particolare quello finanziario e nella polizia locale (in particolare nel periodo estivo)

Pur essendo a conoscenza della difficoltà di nuove assunzioni per i limiti di spesa stabiliti in campo governativo agli Enti locali si ritiene necessario che l’amministrazione prenda in considerazione il problema con eventuali mirate mobilità da altri Enti

Pertanto

Interpella

per conoscere se si ritiene opportuno approfondire il problema in sede di Commissione comunale competente.