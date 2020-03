Bullismo: attenzione allo ‘skullbreaker challenge’, moda del momento

Dall’ufficio del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno con oggetto ‘Contrastare lo Skullbreaker Challenge’

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Alessandro Piana (Lega Nord Liguria-Salvini) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad attuare tutte le misure possibili per prevenire e contrastare il fenomeno del Skullbreaker Challenge e le sue gravissime conseguenze, in particolare fra i giovani. Lo Skullbreaker Challenge, arrivato dagli Usa, rappresenta una sorta di “scherzo” in cui i partecipanti coinvolgono la vittima in una gara di salti nel corso della quale questa viene spinta o sgambettata, a sorpresa, e la scena viene ripresa e diffusa in rete. Le conseguenze di queste “gare” spesso provocano traumi e ferite, anche fisiche, molto gravi. Gli autori sono consapevoli che si tratta di una gara truccata, con i relativi rischi, ma chi partecipa ne è totalmente inconsapevole.