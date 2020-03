Sos turismo: è il momento che i sindaci facciano rete

Alcune ferite della mareggiata del 29-30 ottobre sono ancora aperte. Sul Tigullio si è abbattuto anche il problema fragilità della rete autostradale, non solo per la mancata manutenzione delle strutture, ma anche per l’informazione che ha terrorizzato gli utenti. Adesso è il momento del coronavirus; nemico subdolo perché può nascondersi ovunque; e fa paura.

Nel Tigullio il turismo è l’attività prevalente. Nessuno ha la ricetta per difendere l’industria dell’ospitalità dalle conseguenze di una congiuntura sfavorevole. I sindaci però possono provarci; ipotizzare soluzioni, verificarle. Devono fare in fretta. Pasqua è alle porte.