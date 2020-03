Sori: informazioni e novità dal Consiglio comunale

Dal Gruppo Consiliare Sori2020più riceviamo e pubblichiamo

La settimana scorsa in Consiglio comunale sono passate delibere importanti.

1. È stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, un atto importante perché stabilisce in che modo utilizzare le risorse del Comune a favore dei servizi pubblici comunali. L’impostazione del Bilancio si è fermata al solo livello tecnico e la “rivoluzione Reffo” non risulta scritta nell’atto fondamentale del Bilancio. Le spese e le entrate dei prossimi anni non hanno subito variazioni particolari rispetto agli anni scorsi. Salta agli occhi un incremento di entrate per quanto riguarda le sanzioni sul territorio: l’Amministrazione prevede un incremento di 40.000 euro di multe solo in quest’anno.

2. Nel Bilancio, come prevede la norma, è inserito il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, sono stati eliminati i progetti finanziati – come da regola -, ovvero quelli che erano stati progettati negli anni passati e per i quali ora è arrivato il finanziamento (messa in sicurezza delle porzioni di versante roccioso della strada comunale Cretti-Levà, Canepa e Teriasca. Messa in sicurezza delle scarpate a Lago, Canepa e Teriasca. Problematiche idrogeologiche di Sant’Apollinare).

Dal Programma triennale dei lavori pubblici è stato eliminato l’ampliamento del Cimitero di Capreno, nonostante le foto pubblicate la scorsa estate dove la giunta diceva di essere al lavoro per la fattibilità, ma nei prossimi tre anni, nei fatti, non c’è nessun riscontro, fondamentalmente perché non ci sono le risorse.

Sono stati eliminati anche i lavori di riqualificazione delle strade pedonali di Teriasca e di Levà che secondo il Piano dello scorso anno dovevano essere portati avanti nel 2020 con risorse comunali, abbiamo chiesto spiegazioni e la conferma è arrivata dal Vicesindaco che ha dichiarato di concentrare le risorse per la manutenzione dell’illuminazione pubblica, anche se, al momento, il centro di Sori in maniera particolare risulta scarsamente illuminato (almeno di notte) a seguito di recenti interventi.

3. In Consiglio sono stati approvati anche due nuovi Regolamenti in capo alla Polizia Locale:

Il Regolamento sull’introduzione delle figure degli Eco-Ausiliari e degli Ausiliari della sosta.

Gli Eco-Ausiliari sono i netturbini e/o i dipendenti di Idealservice, che avranno come compito quello di informare e sanzionare i cittadini che non rispettano orari e giorni di conferimento dei rifiuti, per ridurne l’abbandono sul territorio. Le multe che verranno elevate, e che anche negli anni passati sono state fatte ma evidentemente in numero inferiore rispetto alla nuova previsione, avranno un importo che varia da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).

Diverse le perplessità che abbiamo evidenziato circa l’adozione di questo nuovo Regolamento: la titubanza nell’affidare tale attività sanzionatoria ad una Ditta che svolge il servizio connesso di raccolta differenziata che potrebbe avere interessi diversi da quello dell’Ente e il fatto di togliere i due netturbini dal servizio di pulizia del territorio per fare informazione e sanzioni.

L’altro Regolamento riguarda invece la videosorveglianza. Novità introdotta, oltre all’adeguamento europeo del GDPR (la normativa sulla privacy), è l’istanza di accesso alle immagini di videosorveglianza che prevede un pagamento da parte del cittadino pari a 20€ per la ricerca del fatto e di ulteriori 20€ per il rilascio delle immagini su supporto. Resta comunque il fatto che le funzioni di controllo territoriale sono (in teoria) attribuite alla competenza dell’Unione dei Comuni; varrebbe quindi la pena di chiarire quale assetto dare a questa attività.