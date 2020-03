Sestri: Premio Andersen, prorogato l’invio delle fiabe inedite

Da Veronica Roti, Comunicazione Mediaterraneo Servizi, riceviamo e pubblichiamo

Sestri Levante (Ge), lunedì 2 marzo 2020: prorogato al 31 marzo 2020 il termine ultimo per partecipare al 53° Premio H.C Andersen – Baia delle Favole, il concorso letterario per la fiaba inedita dedicato alla letteratura per l’infanzia che si tiene a Sestri Levante dal 1967.

Aperto ad autori dai 3 anni in su, il concorso premia sei categorie: scuole materne (3-5 anni, solo in gruppo), bambini (6-10 anni), ragazzi (11-17 anni), adulti (dai 18 anni in su), graphic novel (dai 16 anni in su) e da quest’anno anche gli scrittori professionisti.

Un evento atteso ogni anno che coinvolge piccoli e grandi autori da tutta Italia e non solo: possono infatti partecipare opere in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, araba, cinese e russa.

Dal 1967, il Premio H.C. Andersen – Baia delle Favole è uno degli appuntamenti più importanti della Città dei Due Mari, un luogo da favola, cornice ideale per questa manifestazione letteraria e per il Festival collegato che l’anno scorso ha ricevuto il prestigioso Hans Christian Andersen Award 2019, assegnato in Danimarca agli eventi nel mondo che si distinguono per la loro qualità e per l’opera di promozione dedicata al celebre favolista danese. Quest’anno l’Andersen Festival si terrà dal 4 al 7 giugno 2020.

Ai vincitori del concorso verranno consegnati l’esclusiva “Sirefiaba Andersen”, il diploma e un premio in denaro. La Giuria premierà inoltre: un’opera particolarmente significativa con il Trofeo Baia delle Favole; l’autore della migliore fiaba in lingua straniera con un fine settimana a Sestri Levante; le fiabe particolarmente meritevoli per contenuti e originalità con un diploma.

Fino al 31 marzo 2020 sarà possibile partecipare al Premio inviando la propria fiaba o graphic novel sul sito www.andersensestri.it dove si trovano anche il bando e le informazioni su tutti i dettagli utili per partecipare al concorso.

Premio Hans Christian Andersen – Baia delle Favole

Bando di concorso letterario per fiabe inedite

53ª edizione 2020

Art. 1 – Il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi s.r.l., nell’ambito della 53ª edizione del Premio “Hans Christian Andersen – Baia delle Favole”, bandiscono un concorso per una fiaba inedita, mai veicolata sul web e che non risulti già premiata in altri concorsi o inviata per partecipazione ad altri concorsi concomitanti con il Premio H.C. Andersen – Baia delle Favole, articolato nelle seguenti Sezioni di autori:

Sezione/ Età autore/i Tipologia elaborato

– Scuola materna da 3 a 5 anni in gruppo

– Bambini da 6 a 10 anni individuale o in gruppo

– Ragazzi da 11 a 17 anni individuale o in gruppo

– Adulti da 18 anni in su individuale

– Sscrittori professionisti da 18 anni in su individuale

– Graphic Novel Da 16 anni in su individuale o in gruppo

La sezione di appartenenza si riferisce all’età anagrafica degli autori e non a quella dei lettori ai quali la fiaba è destinata.

Relativamente alle sezioni “bambini” e “ragazzi”, si dovrà specificare se l’elaborato è stato eseguito in maniera:

– Individuale: l’opera è redatta da un singolo autore, a cui verrà corrisposta in caso di vincita l’intera somma del premio;

– Gruppo: l’opera è redatta da due o più persone. In caso di vincita, il premio sarà equamente diviso tra i membri del gruppo di partecipanti;

– Classe: l’opera è redatta da un’intera classe o da piccoli gruppi appartenenti alla stessa. In caso di vincita, il premio verrà erogato all’Istituto di cui la classe fa parte.

Per la sezione Scrittori professionisti, inserita quest’anno per la prima volta: viene definito scrittore professionista colui che ha già pubblicato non a proprie spese una o più opere di narrativa. La segreteria del Premio si riserva di verificare che il partecipante sia in possesso della specifica richiesta per poter concorrere nella suddetta categoria. Le opere, inedite e a tema libero, potranno essere inviate in singola copia secondo le modalità descritte nell’articolo 3 e 6 del presente bando di concorso. Relativamente alla lunghezza dell’elaborato, questo non dovrà essere inferiore alle 3 cartelle e superiore alle 10 cartelle (dimensione di una cartella: 1800 caratteri spazi inclusi).

Per la sezione Graphic Novel (anche questa inedita e mai veicolata sul web) la caratteristica deve essere quella di una fiaba illustrata a fumetto. Per la realizzazione gli autori dovranno ispirarsi a una qualsiasi opera dello scrittore Gianni Rodari (filastrocca, fiaba, ecc), che costituirà il tema su cui costruire storia e immagini.

Si sottolinea che non è richiesto illustrare un’opera di Rodari, ma di prendere spunto dalle suggestioni e dalle emozioni suscitate dal lavoro dello scrittore per la creazione di un’opera nuova e inedita.

Le opere – che dovranno essere inviate con le stesse modalità delle opere delle altre sezioni – devono essere proposte secondo i seguenti parametri tecnici: tavole illustrate formato A4 lunghezza: max 24 tavole

Art. 2 – I partecipanti al concorso – a eccezione degli scrittori professionisti – per accedere alle selezioni possono inviare una fiaba inedita a tema libero in una sola copia. Non sono ammesse raccolte di fiabe.

Le opere potranno avere una lunghezza massima complessiva (indipendentemente dalle pagine) di 10500 caratteri (spazi inclusi) in VERDANA – 11 punti di dimensione.

Nel testo NON potranno essere inserite immagini o illustrazioni. Le stesse potranno essere riportate su un documento separato dal testo della fiaba, ma non saranno considerate ai fini della valutazione della fiaba.

Non verranno accettate fiabe manoscritte.

Art. 3 – Le opere, corredate dal titolo, non devono essere firmate. All’interno di una busta, che andrà chiusa e che riporterà il solo titolo della fiaba, dovranno essere inseriti: il nome dell’autore, la categoria di appartenenza, la data di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo (comprensivo di CAP, città, provincia, telefono e recapito mail) e la dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, di essere l’autore dell’opera, corredata dalla fotocopia del documento di identità.

Tale busta deve essere inserita insieme al testo della fiaba nella busta di invio, che riporterà la dicitura specificata nell’art.6.

In caso di minorenni, oltre ai dati del partecipante e la dichiarazione sopraindicata, dovranno essere inseriti anche i dati anagrafici, i recapiti telefonici e una copia del

documento d’identità di un genitore o tutore legale del minorenne.

Potranno partecipare opere in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, araba, cinese e russa.

Art. 4 – Limitatamente alle opere della sola Sezione Adulti è previsto un contributo di lettura di Euro 20,00 da versarsi su c/c postale n. 12489167 o tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: IT 81 I 06175 32230 000000659390, intestati a Comune di Sestri Levante – Servizio Tesoreria, la cui ricevuta va inserita nella busta dei dati di cui al punto 3) con la sola causale “Partecipazione Premio H.C. Andersen 2020”. È possibile inoltre effettuare il pagamento tramite sito con PayPal.

Il contributo di lettura è dimezzato (€ 10) nel caso di invio di una seconda o più fiabe da parte dello stesso autore (in buste o invii via web separati).

Art. 5 – È possibile partecipare al concorso con più elaborati dai titoli e dai contenuti diversi, purché siano osservate per ognuno di essi tutte le norme del presente Regolamento.

Art. 6 – Le opere possono essere inviate:

1. a mezzo postale o corriere espresso, indicando sulla busta d’invio la Sezione di appartenenza, al seguente indirizzo: Mediaterraneo Servizi s.r.l. Ufficio Informazioni turistiche – Corso Colombo, 50 (16039) Sestri Levante (GE) – Giuria del Premio Hans Christian Andersen – Baia delle Favole – Sezione “…………”

2. on line tramite il sito dedicato: www.andersensestri.it, seguendo le istruzioni in esso riportate.

Il termine ultimo per la presentazione delle opere è stato prorogato a martedì 31 marzo 2020.

Farà fede il timbro postale per le spedizioni cartacee e l’ora di chiusura della procedura di invio dell’opera tramite il sito.

Art. 7 – La partecipazione al Concorso implica l’autorizzazione al Comune di Sestri Levante e alla società Mediaterraneo Servizi s.r.l., da parte dell’Autore o degli Autori, a utilizzare ogni fiaba inviata per l’edizione della raccolta annuale delle fiabe vincitrici, per eventuali edizioni straordinarie o per eventuali riduzioni teatrali e per un’eventuale pubblicazione sul sito www.andersensestri.it.

Il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi s.r.l. non acquisiscono i diritti d’autore che rimangono, come previsto dalle leggi vigenti, in capo all’autore stesso.

Art. 8 – La partecipazione al Concorso implica, da parte del Comune di Sestri Levante e della società Mediaterraneo Servizi s.r.l ., il trattamento dei dati personali dichiarati dagli interessati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Premio, alle relative operazioni e all’attività promozionale legata alla premiazione finale delle fiabe vincitrici e dei suoi autori, che comprende la diffusione dei dati anagrafici necessari e pertinenti.

Per la consultazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (compresi quelli dei minori) resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si rimanda alla sito www.andersensestri.it.

Art. 9 – La Giuria provvederà a esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e conformi al Regolamento e designerà i vincitori. La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, avrà la facoltà di assegnare riconoscimenti speciali.

Art. 10 – Ai vincitori delle Sezioni in concorso verrà assegnata l’esclusiva e artistica “Sirefiaba Andersen” e inoltre:

alla Sezione Scuola materna diploma e premio in denaro pari a € 1.000,00

alla Sezione Bambini diploma e premio in denaro pari a € 1.000,00

alla Sezione Ragazzi diploma e premio in denaro pari a € 1.000,00

Alla Sezione Adulti Premio David Bixio – diploma e premio in denaro pari a € 1.500,00

Alla Sezione Scrittori professionisti diploma e premio in denaro pari a € 3.000,00

Alla Sezione Graphic Novel diploma e premio in denaro pari a € 2.000,00

I premi in denaro si intendono al lordo della ritenuta a titolo di imposta fissata per legge al 25%.

Nel caso di partecipazione di una scuola, l’eventuale premio verrà corrisposto all’istituto scolastico.

La Giuria assegnerà inoltre il Trofeo Baia delle Favole a un’opera particolarmente significativa.

La Giuria si riserva di segnalare fiabe particolarmente meritevoli per contenuti e originalità alle quali verrà assegnato un diploma.

L’autore della migliore fiaba in lingua straniera vincerà un fine settimana a Sestri Levante (trattamento in camera doppia in B/B per due persone per due notti – il venerdì e sabato della premiazione).

Art. 11 – Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicati giudizi su quelle non classificate.

In merito all’esito del concorso, la Segreteria del Premio contatterà esclusivamente i concorrenti premiati e segnalati, allo scopo di fornire loro una tempestiva comunicazione.

I concorrenti non selezionati dalla Giuria, potranno prendere visione dell’esito del concorso consultando, dopo la proclamazione ufficiale dei vincitori, il sito del Premio: www.andersensestri.it

Art. 12 – La proclamazione ufficiale dei vincitori e la premiazione avverranno a Sestri Levante sabato 6 giugno 2020.

Art. 13 – La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme del presente Regolamento.

Informazioni:

Segreteria Premio Andersen

Lunedì/Mercoledì/Venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30

Martedì/Giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00

Tel. +39 0185/478530

e-mail: andersen@comune.sestri-levante.ge.it

web: www.andersensestri.it