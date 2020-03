Sestri: fogna, appaltati i lavori alla Lavagnina

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, dopo un sopralluogo effettuato presso lo stabile di via Aurelia 143 a Sestri Levante, nel quartiere della Lavagnina, ha incontrato il dott. Girolamo Cotena, amministratore unico di ARTE Genova, l’ente regionale proprietario dell’edificio, dal quale ha avuto rassicurazioni in merito all’esecuzione dei lavori alla rete fognaria.

“Dopo il ripristino di una parte della condotta, effettuato da ARTE nel 2018 – dichiara Muzio – appare in tutta la sua evidenza, anche all’olfatto, la necessità di realizzare anche il previsto analogo intervento sulla parte rimanente della rete fognaria, quella prospiciente alla strada che adduce alla via Aurelia. Tale intervento era già stato ipotizzato per la seconda metà dello scorso anno, ma purtroppo non si è ancora concretizzato. Ho avuto assicurazione dal dott. Cotena che i lavori, finalizzati a mitigare i disagi per i residenti e a ristabilire un quadro di normalità e di maggiore vivibilità, saranno appaltati entro l’inizio dell’estate”.

“In seguito alle segnalazioni inviatemi dagli abitanti del quartiere Lavagnina – prosegue il capogruppo di Forza Italia – mi occupo da tempo delle problematiche relative a questi edifici di proprietà ARTE. Anche in esito ad un sopralluogo da me effettuato in data 15 luglio 2016, ARTE aveva realizzato i primi interventi su alcune criticità dovute ad una pessima manutenzione, riguardante in particolare i citofoni ed alcuni infissi a piano terra. In seguito, nel 2018, si è addivenuti al primo lotto di rifacimento della rete fognaria pertinenziale, che ha risolto parte delle più frequenti problematiche di intasamento delle acque nere, che in precedenza comportavano la necessità di ripetuti interventi mediante autospurgo, con grande disagio per chi lì vive”.

“Tengo infine a precisare – conclude Muzio – che ARTE si trova ad operare, per quanto riguarda lo stabile di Via Aurelia 143, in un quadro di difficoltà tecniche, logistiche e strutturali presenti in questi immobili sin dalla loro costruzione, in particolare per quel che riguarda la collocazione altimetrica del collettore, che non consente di raggiungere pendenze ottimali per la rete fognaria.