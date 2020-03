‘Santa’: Festa della Primavera, 56^ edizione

Dal Comitato Festa della Primavera riceviamo e pubblichiamo

Anche quest’anno il Comitato Festa della primavera è lieto di comunicare che sono state avviate tutte le iniziative necessarie per lo svolgimento della 56ª Edizione della “Festa della Primavera” che avrà luogo dal 20 al 22 marzo p.v.

Nei prossimi Post (https://festadellaprimaverasml.org/2020/03/01/festa-della-primavera-56-edizione/) comunicheremo il programma della manifestazione, nel quale sono sempre presenti novità rivolte a mantenere vive le tradizioni locali, a migliore il livello qualitativo dell’evento quale primo importante occasione di richiamo turistico della stagione e tradizionale ricorrenza per stare tutti insieme in allegria con la musica delle orchestre, la banda del rione di Ghiaia, la Filarmonica C. Colombo, davanti al falò e gustando i nostri tipici frisceu.

In occasione della 56ª edizione della Festa della Primavera, avrà luogo la 2ª edizione del Concorso Fotografico il cui tema sarà dedicato come anche la precedente edizione alla “Festa della Primavera” 3 giorni di colori suoni e frisceu.

Il concorso sarà realizzato grazie alla collaborazione del “Foto Club Immagine Avis” che supporterà il Comitato Festa della Primavera per tutti gli aspetti tecnici e organizzativa.

Con l’occasione vogliamo ricordare che la precedente Edizione del concorso ha visto premiate le foto, di seguito riportate, realizzate da: Ardito Massimo, Ceria Sara e Sigismondo Angelo.