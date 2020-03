‘Santa’: “Auguri Franco, per i tuoi 80 meravigliosi anni”

Da Andrea Bernardin riceviamo e pubblichiamo

Auguri a Franco Brundu. Un grande traguardo 80 anni. Sei stato un riferimento per un intera città in Via Gimelli con la tua barberia parrucchiere da uomo, da quando bambino passavo per andare all’asilo e tu per fare il solletico e scherzare dicevi che la maglia sotto l’ ascella era bucata, a quando un po’ più grande iniziammo le scommesse (con caramelle per il risultato di Genoa e Sampdoria), le giornate degli scherzi, la foto dello Zio Tragedia con il lumino da morto, le serrande rosa, per l’apertura al posto tuo di uno sexy shop, la volta che avevamo legato la bicicletta di Angelo Macchiavello al palo a due metri di altezza, i carnevali con Giampino pieno di coriandoli, la politica fatta lì da te insieme al tuo socio Niki, dove si sono formate giunte e sindaci, quando ci si incontra magari un po’ più di rado rispetto al contatto giornaliero di quando eri aperto, nulla è cambiato, stima amicizia e i tuoi consigli come se fossi un figlio. Grazie.

A nome mio, ma penso di tanti tanti sammargheritesi, auguri per i tuoi 80 anni.