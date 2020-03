Riva Trigoso: venerdì proiezione del film “I am the revolution”

Da Cisda, Rete Kurdistan Tigullio, Confini e Racconti, ItaliacheResiste, Officina Lavagnese, Anpi di Sestri Levante, associazione Senza Paura riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 6 marzo presso la Biblioteca del Mare di Riva Trigoso, alle ore 21, sarà proiettato il film I am the revolution di Benedetta Argentieri.

L’iniziativa fa seguito all’incontro del 21 febbraio a Lavagna Jin, Jiyan, Azadi – Donna, Vita, Libertà, sulla lotta delle donne curde per la libertà e contro il patriarcato, che è stata seguita con attenzione e grande interesse dalle molte persone presenti.

La proiezione è organizzata da Cisda, Rete Kurdistan Tigullio, Confini e Racconti, ItaliacheResiste, Officina Lavagnese, Anpi di Sestri Levante, associazione Senza Paura.

I am the revolution racconta la storia di tre donne, delle loro comunità e del cambiamento che portano nel loro mondo. Tre rivoluzionarie che rischiano la propria vita: una donna irachena, una curda siriana ed una afghana che combattono, ciascuna a proprio modo, contro la negazione dei diritti, che ormai imperversa ovunque.

Alla proiezione saranno presenti alcune donne del Cisda (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane), che illustreranno come è nato questo film, i progetti dell’associazione e le loro personali esperienze di lotta. Sarà presente anche Cristina Cattafesta, presidente del Cisda, bloccata per 12 giorni in un centro di espulsione dal governo turco, mentre partecipava come osservatrice internazionale alle elezioni in Turchia nel giugno del 2018. Cristina nello scorso febbraio ha anche partecipato alla marcia europea per la liberazione di Öcalan, il leader curdo detenuto in Turchia dal 1999.