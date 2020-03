Riccò del Golfo: abbattuti 15 alberi secolari

di Guido Ghersi

L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, proprietario di un terreno in frazione Pinzò di Riccò del Golfo, nelle vicinanze del Santuario di San Cristoforo, ha fatto abbattere ben 15 alberi secolari di rovere, mentre in questa settimana ne dovrebbero essere abbattuti altri venti. Così in una giornata è sparito un intero bosco. L’azione del citato Istituto ha causato sdegno e rammarico nei residenti della zona, tanto che sono dovuti intervenire anche i Carabinieri Forestali. Per il momento sono sconosciute le motivazioni che hanno spinto l’Istituto a tagliare tutti quegli alberi lungo la strada che porta verso il santuario.