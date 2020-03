Recco: “Il cinghialone è tornato, a cibarsi di umido”

Riceviamo e pubblichiamo

Stamane tra le cinque e le sei il solito cinghialone è tornato a smaltire l’umido in piazzale Europa, ha fatto meno rumore perché il bidone era già libero perché la notte precedente era riuscito con la sua forza bruta a spezzare persino lo spesso filo di ferro zincato che bloccava il bidone. Quello morto sulla strada perciò era un un altro probabilmente investito. Mentre gli altri anni di inverno spuntava raramente in questo periodo ha preso il giro di passare tutte le notti come d’estate. Con l’esperienza fatta va solo sull’umido, ma quando d’estate arrivano anche quegli altri fanno anche di peggio perché sconquassano tutto anche il vetro, lattine e la raccolta plastica sparsa dappertutto. Spero che prima possibile il comune trovi una soluzione a questo problema, o gabbie trappole o protezioni anti cinghiali dei rifiuti o qualsiasi altra soluzione.