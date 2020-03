Rapallo: precisazioni sul caso di coronavirus

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, a proposito del caso di coronavirus conclamato in una signora di Piacenza, scrive

“La situazione è sotto controllo, la profilassi è stata eseguita in maniera puntuale. Alcuni chiarimenti:

-La Signora di Piacenza risultata positiva al covid19 è arrivata a Rapallo probabilmente il 26 Febbraio, non conoscendo la natura del malessere del marito (che è risultato positivo al coronavirus successivamente)

– la Signora ha dichiarato di non essere uscita di casa a Rapallo.

-la Signora ha dichiarato di essere venuta in contatto solo con un operaio per il cambio di una serratura, nella sua abitazione, che è stato subito individuato e messo in quarantena precauzionale.

-La zona adiacente all’abitazione (con ingresso separato) della Signora è stata sanificata. Vi ricordiamo di seguire solo i canali di comunicazione ufficiali di Regione liguria ed Alisa del Comune e del Sindaco di Rapallo”

Ma i canali ufficiali quali sono? E dopo quanto emergono le notizie? Alla conferenza stampa della Regione alle 18.30?