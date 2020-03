Rapallo: aperte Biblioteca, Accademia, Clarisse

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

In virtù di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio del 1 marzo 2020, volto a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi su tutto il territorio nazionale, e dall’Ordinanza regionale 2/2020 in merito alla chiusura delle scuole, si comunica quanto segue:

A partire da oggi, lunedì 2 marzo, è disposta la riapertura degli impianti sportivi e delle strutture pubbliche (biblioteca comunale, Accademia Culturale, Teatro delle Clarisse) su tutto il territorio cittadino. E’ invece sospesa fino alle ore 24:00 del 3 marzo 2020 l’attività scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private.

Nel rispetto delle norme, nei presìdi di competenza comunale verranno poste in atto operazioni di sanificazione.

Si informa altresì che la donna giunta a Rapallo da Piacenza e risultata positiva al Coronavirus è stata trasferita all’ospedale di San Martino di Genova in base al protocollo previsto dall’Autorità sanitaria.