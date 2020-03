Parco Nazionale di Portofino: raccolta di firme online

Da Antonio Leverone, Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino – Osservatorio Ambientale, riceviamo e pubblichiamo

Vogliamo che il Ministero dell’Ambiente agisca laddove la politica locale ostacola, chiediamo che vengano messe in campo le competenze e le conoscenze opportune, perchè i sindaci possano valutare nel modo più opportuno e condiviso la realizzazione del futuro Parco Nazionale di Portofino.

La Liguria sta attraversando una difficile condizione di fragilità territoriale, di consumo di suolo, di opportunità lavorative per i giovani e di spopolamento sia dei centri urbani costieri sia di quelli dell’entroterra, che mettono seriamente a rischio il futuro delle giovani generazioni.

L’istituzione del grande Parco Nazionale di Portofino, come promosso dall’I.s.p.r.a. e dal Ministero dell’Ambiente, rappresenta un’insperata occasione, non solo di tutela e recupero delle risorse ambientali, ma anche di crescita economica attraverso progetti di sviluppo sostenibile da ricercare anche presso la ComunitàEuropea come viene fatto normalmente in tutti i Parchi Nazionali.

