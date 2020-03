Lavagna: “Fuoriuscita Entella, colpa della barra sabbiosa”

Da Giovanni Melandri , Comitato giù le mani dal fiume Entella riceviamo e pubblichiamoriceviamo e pubblichiamo



Piccola fuoriuscita del fiume Entella

Stamane, piccola fuoriuscita alla foce del fiume Entella. La causa? La nota barra sabbiosa, davvero imponente quando non sono proprio le piene del fiume a liberare la foce dai sedimenti quanto basta a permettere lo sbocco in mare delle acque.

Tale barra sabbiosa non è, peraltro, che punta di iceberg di una spiaggia sommersa di ben più considerevoli proporzioni.

Specie in caso di piogge intense, anche se di breve durata, facilmente si ripete tale fenomeno, aggravato dall’abbassamento del passo sotto la ferrovia lato Chiavari, per consentire il passaggio dei camion che portano massi per il porto.

Non occorre evidentemente una diga Perfigli, ma risolvere il problema del progressivo insabbiamento della foce, come è stato ripetuto fino alla noia.

Per questo si richiamano ancora gli Enti competenti, in particolare Regione Liguria, ma anche i Comuni interessati, ad affrontare la situazione nei modi opportuni.

A tal riguardo, uno studio aggiornato delle correnti del Tigullio, che tenga anche conto dei cambiamenti climatici in atto, sarebbe senz’altro utile per individuare eventuali soluzioni che, una volta ridotto l’accumulo di sedimenti, possa evitare il ricostituirsi dello stesso.