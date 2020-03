Lavagna: “Caffè letterari” con “Rosso veneziano”

Dall’Associazione Culturale l’Agorà di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Culturale l’Agorà di Lavagna continua la programmazione dei “Venerdì letterari” con la nuova formula dei “Caffè letterari” che saranno previsti ed organizzati negli esercizi di Lavagna (bar, enoteche, che abbiano naturalmente lo spazio necessario).

Gli appuntamenti saranno sempre di venerdì, non più in orario serale, ma alle ore 18,00.

Verranno presentati vari autori con lo spirito di chi si siede per ascoltare, per interagire e scoprire, magari davanti ad una buona tazza di tè o caffè (sarà “gradita la consumazione” a favore dei locali che ci ospiteranno).

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 6 marzo alle ore 18.00 presso il Bar Iris – Corso G. Mazzini n. 26, Lavagna.

Alessandra Trimboli presenterà il romanzo “Rosso Veneziano” (Edizioni Zona Contemporanea). Moderatore della serata sarà il Dr. Antonio Acciari che, in qualità di lettore del romanzo, intervisterà la scrittrice e insieme ci offriranno numerosi e notevoli spunti di riflessione.

Il Rosso veneziano è il colore della passione, una particolare lente attraverso la quale assaporare il romanzo. Due storie d’amore impossibili s’intrecciano tra il Settecento e i giorni nostri, nell’affascinante scenario della città della laguna. Venezia, seducente e lussuriosa …. due donne Lucia e Antonietta riflesse in uno stesso specchio: la laguna capace di nascondere e far riemergere dalle sue torbide profondità un drammatica “rossa verità”. Le storie delle due donne sembrano specchiarsi l’una nell’altra: indipendenti e ribelli alle convenzioni del proprio tempo, sono entrambe alla ricerca di sé stesse e di un riscatto dalle costrizioni intime, familiari e sociali che impediscono loro di amare ed essere amate liberamente.

Agorà ha scelto di presentare questo romanzo pochi giorni prima dell’8 Marzo, giornata dedicata alle donne, in quanto il messaggio della scrittrice è chiaro, rivolto a tutti coloro che pensano con il cuore ed osservano con lo spirito: per amare la vita in maniera profonda, occorre acquisire innanzitutto la consapevolezza di amare se stessi. Le donne devono lasciarsi alle spalle storie che le sviliscono, sminuiscono. Devono imparare ad amare se stesse per poter amare la vita

Alessandra Trimboli è nata a Genova. Laureata in scienze dell’educazione, esperta di processi formativi, si è occupata di formazione e orientamento professionale. è interessata a un approccio olistico alla persona, alla cura dell’anima e al riequilibrio dell’essere attraverso varie forme terapeutiche, in particolare mediante l’arte e il suono. Rosso veneziano è il suo primo libro.

Non vogliamo anticipare altro su questo romanzo e, sperando di avervi incuriosito, vi invitiamo a partecipare numerosi a questa nuova formula di appuntamento letterario.