di Guido Ghersi

In seguito all’Allerta gialla per piogge diffuse e temporali, la Provincia della Spezia comunica che, ai sensi della vigente Ordinanza Provinciale, dalle ore 08:00 alle ore 23:59 di oggi, lunedì 2 marzo 2020, e salvo ulteriori modifiche e/o proroghe, le strade provinciali: SP 43, Monterosso-Levanto, in località Chiesanova (fine strada) e la SP 38, Monterosso-Pignone, a circa 1Km a monte dell’abitato di Pignone, saranno chiuse al traffico.