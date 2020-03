Chiavari: “sì al contratto di fiume dell’Entella”

Dall’ufficio stampa di Liguria Popolare riceviamo e pubblichiamo

Gabriele Pisani (Liguria Popolare): “Soddisfatto per l’approvazione in IV Commissione della risoluzione sui contratti di fiume”. Oggi 2 marzo 2020 la IV Commissione Territorio e Ambiente ha votato sì alla risoluzione sui contratti di fiume.

I Contratti di Fiume si occupano di programmazione strategica e negoziata. Tra gli obiettivi vi sono: tutela, corretta gestione delle risorse idriche e valorizzazione delle aree fluviali e delle comunità collegate, che vanno di pari passo con la salvaguardia dal rischio idraulico.

“Con questo atto è stata impegnata la Giunta Regionale a dare seguito ai Contratti di Fiume già in essere, come quello del fiume Entella, e a individuare quanto prima le risorse economiche necessarie per portarli avanti e potenziarli ove possibile. Per il nostro territorio questo significa che finalmente si potrà concretizzare il lavoro portato avanti in questi anni e rendere questo strumento riconosciuto e operativo”, spiega il consigliere regionale di Liguria Popolare Gabriele Pisani.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato, seppur ancora parziale, che arriva dopo un lungo percorso che io ho voluto fortemente perché ritengo i Contratti di Fiume strumenti essenziali di mediazione e dialogo tra le realtà amministrative, economiche e associative e gli enti sovraordinati. Questo, perché sono consapevole del valore dell’Oasi Faunistica dell’Entella e sostengo tutti gli strumenti che possono tutelarla e valorizzarla”, conclude Pisani.