Chiavari: “Puc, un’occasione mancata”

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale Pd riceviamo e pubblichiamo

E’ una settimana diversa dalle altre, per quasi tutti noi. La vicenda coronavirus ha impattato sulle nostre vite, messo in discussioni abitudini e modi di vivere, lavorare, gestire il tempo. C’è un doppio canale di riflessione, a mio avviso. Uno riguarda la gestione sanitaria, su cui si lavorerà giorno dopo giorno, secondo le indicazioni che vengono dalle autorità sanitarie e di protezione civile. L’altro invece riguarda un primo bilancio su quello che “dobbiamo imparare” da questa crisi.

Ho provato quindi a mettere giù alcuni punti, a mo’ di elenco, su cosa ci insegna questa settimana e a proporvi alcuni spunti di lettura su questi temi. A partire da questo.

1. Sanità pubblica, quanto è importante (e fragile)

Il sistema sanitario nazionale è stato chiamato a confrontarsi con una sfida che sarà lunga e che avrà bisogno di tutte le energie. Il lavoro quotidiano di centinaia di operatori, medici, infermieri, tecnici di laboratorio, medici di famiglia, sono il cuore della risposta che si sta dando in queste settimane. E forse il tanto bistrattato sistema sanitario pubblico si sta dimostrando più essenziale di chi lo voleva “pensionare” anticipatamente. E una riflessione sulla sensatezza di venti modelli sanitari regionali, diversi l’uno dall’altro, in un momento in cui la sfida supera i confini nazionali, va ripresa.

I dati da cui si parte però sono quelli di un sistema fragile, che deve fare i conti con la mancanza di mascherine per i propri medici, di pochi posti letto disponibili, sulla carenza di personale, per reggere all’impatto. La principale preoccupazione sta qui.

2. Lavoro, turismo, economia. Come sta l’Italia e la Liguria?

I primi dati dicono che, solo per la Liguria, la settimana di stop dell’attività è costata oltre 200 milioni di euro sul Pil della nostra Regione, che già di per sè non gode di ottima salute. Sono già 3500 i lavoratori poi, che – in mancanza di tutele – si trovano ora senza stipendio.

A livello nazionale il governo ha adottato misure di sostegno per contrastare il contagio economico con esenzioni nel pagamento delle imposte. E nuove misure sono già state annunciate per sostenere l’economia nazionale. Ma è l’impatto della paura a fare più danni all’economia, rispetto ai focolai di questi giorni. Dal turismo, alla produzione industriale, al Made in Italy all’agroalimentare, dal commercio alla cultura. La paura generata può portare alla recessione l’Italia.

3. La cecità del rischio

Abbiamo assistito in questa settimana a scene degne di un film apocalittico, con persone che svuotavano supermercati di ogni bene alimentare (ma le penne lisce, quelle no) e le farmacie alla ricerca disperata dell’ultima mascherina (nonostante la completa inutilità nell’utilizzarla non avendo contratto il Virus). Tutti preoccupati di un “nemico invisibile”, ma che circola e fa paura, nonostante i dati dicano che i casi gravi siano di molto inferiori rispetto al resto.

Negli stessi giorni in cui tutti si percepiva un rischio evidente, non abbiamo notato che a fine febbraio c’erano 20 gradi anche da noi? E’ normale? O forse siamo ciechi di fronte a quello che quotidianamente si dimostra essere il grande problema di oggi? Il cambiamento climatico, che è evidente, ma di cui non riusciamo a percepirne fino in fondo i reali rischi. In questi giorni è ritornato ad essere citato Saramago e il suo “Cecità”, dove meglio di altri ha saputo raccontare le dinamiche sociali di un’epidemia sconosciuta. In un passo dice “Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, Ciechi che vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono”.

4. Il problema dell’informazione

L’informazione e il bombardamento di dati minuto per minuto a cui siamo soggetti non ha certamente aiutato ad affrontare in maniera corretta la settimana del coronavirus, né tantomeno la psicosi generale che inevitabilmente si è creata.

Abbiamo assistito a rappresentanti delle istituzioni, che avrebbero dovuto mandare un messaggio di calma e collaborazione tra i diversi livelli decisionali, presentarsi in aula del consiglio con un’inutilissima maschera antigas, o in aula del parlamento con una mascherina monouso, o apostrofare in maniera razzista chi ha origini orientali o provare maldestramente a mettersi in quarantena.

Sui social non bastavano evidentemente i post di aggiornamento che i nostri contatti si sono sentiti di pubblicare ogni 30 minuti, ma il continuo rimbalzo di notizie sulle situazione e sulla gravità o meno della situazione tra immunologi non ha aiutato gli italiani a comportarsi in maniera adeguata.

Questo fenomeno è stato chiamato infodemia, un’alluvione senza controllo di informazioni in cui diviene impossibile a chi non abbia competenze specifiche distinguere ciò che esatto da ciò che è sbagliato. E ha contagiato tutti, dai giornalisti (che ad inizio settimana scrivevano titoli che urlavano alla strage organizzata e all’ecatombe internazionale, per poi invitare alla calma) alle istituzioni pubbliche agli stessi divulgatori scientifici, che invece che portare fatti scientificamente accertati, si sono fatti opinionisti. Sarebbe utile una maggiore sobrietà informativa.

5. Siamo egoisti, non razzisti

Chi svuota e fa le scorte in un supermercato, chi ruba l’amuchina all’ospedale, chi non rispetta le zone rosse. Il nemico non è più, come sembrava essere qualche settimana fa, il cinese che ha il bar sotto casa ma oggi è il vicino di casa a cui va fregato l’ultimo pacco di farina al supermercato, i nemici sono i concittadini che si lasciano in città per la seconda casa al mare, in barba ad ogni tipo di ordinanza comunale. Ci siamo scoperti ansiosi, preoccupati e anche ipocondriaci, pensavamo di essere razzisti, ma ci siamo scoperti egoisti. E alla fine abbiamo scoperto che l’Altro, siamo noi.

6. Gestire tempi e vita.

L’ha scritto bene Ilaria Capua la scorsa settimana, rilanciando l’idea del televoro e della formazione a distanza come soluzione per rallentare i contagi. Il tema dello smart working e del lavoro da casa, nel resto dell’Europa è molto incentivato. Da noi no. Così come il tema della gestione dei rapporti vita/lavoro, soprattutto per la condivisione dei carichi familiari. Congedi parentali paritari e incentivi al telelavoro per la Pubblica Amministrazione e non solo, sarebbero un primo modo di uscire diversi da questa crisi.

Oltre il coronavirus

Usciamo un attimo dalla discussione del coronavirus, anche perchè il mondo, incredibile ma vero, è andato avanti. Nel nostro piccolo, le sedute del Consiglio Regionale sono state rinviate alla prossima settimana, ma sono comunque successe un paio di cose:

Impugnata la legge sui negozi che possono diventare seconde case

Il Governo ha impugnato alla Corte Costituzionale tre leggi regionali: una è la legge regionale che il centro destra aveva scritto in fretta e furia che prevedeva la possibilità di trasformare un negozio in una seconda casa. I motivi? Violazione della Costituzione in materia di beni culturali, tutela della salute pubblica e governo del territorio. Non male come bilancio. Avevo provato a sottolineare alcune di queste problematiche, anche riportando le preoccupazioni delle amministrazioni comunali, attraverso un’interrogazione ma si è voluto continuare a perdere tempo, purtroppo. Ora chiederemo di sospendere questa legge per evitare che continui a produrre danni.

PUC di Chiavari. Un’occasione perduta per la città

Il piano urbanistico comunale di Chiavari è ormai una storia senza fine:l’attuale giunta comunale avrebbe dovuto concludere il piano urbanistico comunale iniziato nel 2012, al contrario avevano fatto passare i tempi tecnici facendo scadere il PUC del precedente sindaco Levaggi per far tornare in auge quello di epoca agostiniana. Lunedì scorso, finalmente, il Consiglio Comunale ha votato il nuovo piano, con mesi di ritardo: il progetto delle aree ex Italgas è stata annullato, cosa per cui mi ero battuto, e il depuratore rimane in area di colmata, ma il progetto è fermo, contestato nella sua collocazione e non si sa chiaramente cosa sorgerà su quell’area. In generale il quadro è però di un’amministrazione che da’ l’ennesima dimostrazione di non saper guardare al futuro, di non avere un piano strategico e che non sa fare altro che navigare a vista.

Genova: la ferita di un consiglio blindato

In questa settimana difficile, dove le istituzioni avrebbero dovuto dare l’esempio di serietà e di normalità, tanto invocata nell’opinione pubblica, è stato veramente svilente vedere le cronache del Consiglio Comunale di Genova, impegnato nella votazione del bilancio, dove si è arrivati fino allo scontro fisico, in un clima di dileggio delle minoranze e di chiunque esprimesse un pensiero critico. Il punto più basso lo si è raggiunto con la commissione comunale riunita segretamente per la gestione delle modifiche urbanistiche dell’autoparco a Cornigliano, fortemente contestato. Vedere persone portate via a forza quando si discuteva di vicende che riguardano il futuro della città è una ferita al dibattito democratico, da non sottovalutare.

La Liguria è spenta – riaccendiamola

Continua la campagna sul futuro della nostra Regione: l’argomento di queste settimane è la scuola. (Direi un tema di attualità, in tutti i sensi).