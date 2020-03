Chiavari: progetto condiviso tra Comune e Croce Verde

Dal Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Dopo l’assistenza agli scolari chiavaresi all’uscita degli istituti scolastici, Palazzo Bianco sigla una nuova convenzione con la Croce Verde Chiavarese. I volontari affiancheranno il personale comunale nelle attività di piccola manutenzione e pulizia, nella chiusura e apertura delle aree gioco, segnalando il verificarsi di danni o imbrattamenti alle strutture gioco dandone immediata comunicazione agli uffici.

Iniziativa che rappresenta un’opportunità non solo per il recupero e controllo delle aree verdi, ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra istituzioni locali, associazioni e cittadini, uniti per testimoniare il proprio rispetto per il territorio e per la cura del patrimonio pubblico. Previsto un contributo di 9000 euro a favore della Croce Verde Chiavarese.

“Cinque volontari aiuteranno il nostro personale ad aprire e chiudere le aree verdi di Caperana, di via Franceschi, via Gastaldi, via Canale, piazza Roma, piazza Torriglia, Del Buono, piazza Salvo d’Acquisto e via dei Velieri, via Ghio, via San Rufino” chiude il primo cittadino Di Capua.