Chiavari: Mezza Maratona, partite le iscrizioni

Da Gabriele Gentili riceviamo e pubblichiamo

E’ previsto per la fine di marzo il primo “step” per le iscrizioni a La Mezza di Chiavari, la mezza maratona ligure che il prossimo 20 giugno festeggerà la sua sesta edizione. Vale la pena affrettarsi perché il costo di partecipazione è molto contenuto, appena 25 euro, inferiore alla maggior parte delle 21,097 km del panorama italiano (la gara è inserita nel calendario nazionale Fidal), ma successivamente alla data del 31 marzo sono previsti aumenti che porteranno la cifra fino a 40 euro nel giorno di gara.

Anche la gara di quest’anno, come da tradizione, si svolgerà in serata, per regalare a tutti i partecipanti non solo temperature più miti andando incontro alla calda estate, ma anche atmosfere e sensazioni uniche come chi ha già preso parte alla manifestazione sa bene. Il via verrà dato infatti alle ore 20:00 da Corso Valparaiso, mentre il traguardo finale sarà in Piazza Gagliardo, al termine del circuito di 7 km circa che i concorrenti dovranno affrontare tre volte. L’edizione di quest’anno – è notizia delle ultime ore – sarà valida quale Campionato Provinciale Uisp della specialità.

La Mezza di Chiavari non è però solamente una maratonina, perché la manifestazione è in grado di accontentare tutti i palati podistici: innanzitutto la maratonina potrà essere disputata anche a squadre, con staffette di 3 corridori che si daranno il cambio alla fine di ogni giro. Inoltre per i meno allenati c’è la possibilità di gareggiare nella “Quasi 8”, la prova articolata su un solo giro del percorso. Senza dimenticare la Family Run, allestita sulla stessa distanza. Gli organizzatori, che sul sito hanno già pubblicato anche indicazioni sia per dormire che per mangiare in occasione della sosta a Chiavari (che potrebbe anche andare oltre la semplice partecipazione alla mezza…) hanno dichiarato apertamente di voler raggiungere quota 1.500 iscritti: la rincorsa è già aperta…

Per informazioni: Asd Tigullio Outdoor, tel. 392.6909948, www.lamezzadichiavari.it