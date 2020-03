Chiavari: interventi dei vigili del fuoco, anche in A-12

Dal Centro documentazione di Vigili del fuoco di Genova riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di oggi i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti sulla A12, per incidente stradale all’altezza dell’uscita di Lavagna direzione La Spezia. Il conducente di una vettura ha perso il controllo ed ha finito la sua corsa su un fianco. L’autista è riuscito ad uscire da solo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e la vettura. Autostrada chiusa per il tempo necessario alla rimozione della macchina con il carro attrezzi.

Successivamente si sono recati in via Delpino, a Chiavari per rimuovere una copertura pericolante a causa del forte vento.