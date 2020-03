Carasco: sfida dei sindaci, questa volta in kart

Da Claudio Vacca, responsabile pubbliche relazioni Con, riceviamo e pubblichiamo



Il 15 marzo si disputerà presso il circuito kart di Carasco, una gara tra le amministrazioni locali del Tigullio (Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino, Chiavari, Carasco, Cogorno, Lavagna, Sestri Levante). Parteciperanno come piloti i sindaci o dei rappresentanti dei comuni che aderiscono all’iniziativa coadiuvati dai piloti della Ckc Reparto Corse che si cimenteranno in veste di tutor/allenatori L’intento della manifestazione è quella di far conoscere e far avvicinare il pubblico a questo affascinante sport.