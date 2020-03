Carasco: chiuso il ponte Comorga. Chiavari Entella tracimato

La pioggia sta provocando problemi in tutto il Levante. A Carasco la Città metropolitana ha chiuso il ponte Comorga; a Chiavari l’Entella è tracimato alla foce. A peggiorare la situazione la mareggiata che ostacola il deflusso dell’acqua.

di via Groppo. La protezione Decine di chiamate per i vigili del fuoco attualmente impegnati, a Chiavari, nel palazzo dove ha sede della polizia locale, per una copertura in plastica “scardinata” dalle raffiche di vento. La polizia locale è impegnata anche nella chiusura del sottopasso di via Groppo. Sul territorio è attiva la Protezione civile cordnata da Rinaldo Lavaggi.