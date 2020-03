Camogli: “Zona cantiere, pedoni non tutelati”

Da Tito Degregori, presidente Comitato per la tutela del Centro storico riceviamo e pubblichiamo

Ogni caso è particolare, ma quando diventa un comportamento generale, allora deve essere considerato in maniera diversa e studiato e se del caso sanzionato da chi ne ha l’ autorità. In questo caso mi riferisco alla strada di servizio alla periferia della zona cantiere dei costruendi box interrati privati, in città utilizzata quasi obbligatoriamente dai cittadini di Camogli e nonj, che percorrono, con attenzione e timore la corsia pedonale loro riservata e segnalata con l’ometto sul selciato asfaltato, all’interno dell’ex parco ferroviario. Molti conducenti di autovetture lo confondono, forse per ignoranza di quanto prevede il codice della strada, con una pista automobilistica, specialmente là dove si immette nella piazza del teatro a ridosso del più lungo passaggio pedonale quando va in scena la gincana dove però, al posto dei birilli , a rischio ci sono i pedoni in carne ed ossa.

Si verifica quello che era nelle cose e che questo Comitato aveva inutilmente ahimè denunciato nei vari ricorsi al tribunale amministrativo fino al Consiglio di Stato. Oggi prendiamo atto che l’amministrazione non ha apposto il cartello: ” i scusiamo per il disagio, lavoriamo per Voi, perché nessuno vi arrechi danni corporali”.

Il cittadino abile e disabile è veramente confuso e deluso di dovere soffrire per essere sottoposto a questi pericoli che incidono inutilmente sulla propria libertà individuale, non certo a nostro parere a vantaggio della collettività come da sempre abbiamo sostenuto. E’ comunque diritto del pedone che a piedi attraversa la zona di non ritenersi a temuto rischio di investimento, cosa per l’amministrazione priva di ogni fondata giustificata scusante essendoci, questo sì, le ragioni per intervenire.