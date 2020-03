Atp: 5 nuovi bus, scende l’età media del parco mezzi

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Sono entrati in attività in questi giorni 5 nuovi bus tipo Iveco Daily,

acquistati con risorse di Atp Esercizio. Si tratta di due bus da 22 posti,

2 bus da 19 posti e 1 bus da 16 posti: “Sono tutti mezzi a basso impatto

Euro 6, che serviranno per le linee della Val Polcevera con sede a

Bolzaneto, per la linea della Val Trebbia con sede a Torriglia, oltre che

a Varese Ligure sulla linee da Sestri Levante, nel golfo Paradiso tra

Recco e Sori, a Carasco per l’entroterra in Fontanabuona” – spiega Andrea

Geminiani coordinatore generale di Atp.

Con questa nuova acquisizione diventano circa 90 i nuovi bus acquistati ed entrati in circolazione nell’ultimo triennio. Una circostanza che ha permesso di abbassare drasticamente l’età media del parco mezzi in circolazione da 13,5 anni del 2017 agli attuali 9 anni.

“Si tratta di un fatto estremamente positivo se si tiene conto che solamente il 15 aprile del 2016 Il Tribunale fallimentare di Genova aveva decretato la conclusione della procedura di concordato preventivo per Atp Esercizio. In tre anni e mezzo l’Atp è diventata un’azienda sana, capace di investire e di rispondere alle esigenze del territorio” – aggiunge Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti per la Città Metropolitana. Per quanto riguarda i nuovi Daily rispetto ai mezzi di precedente produzione hanno un nuovo design interno, nuovi layout, sistema migliorato di condizionamento e diffusione dell’aria, sospensioni pneumatiche. I dispositivi di sicurezza,

come l’ESP9, il sistema LDWS che allerta il conducente in caso di

cambiamento involontario della corsia di marcia e il “cruise control”, rendono il viaggio a bordo del Daily Minibus ancora più piacevole e rilassante. Inoltre grazie alla pedana posteriore e ai sedili a sgancio rapido sulle ultime file, è facilitato l’accesso alle persone con disabilità. Per il comfort dei passeggeri è stato introdotto un nuovo sistema di climatizzazione ad alte prestazioni.